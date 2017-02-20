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Karabük'te yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Karabük'te evlerinde ölü bulunan yaşlı çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri zannediliyor.

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Karabükte yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Karabük'te yaşayan yaşlı çift, komşuları tarafından evlerinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Sipahiler köyünde yaşayan Osman (85) ve Ayşe (82) Çerçen çiftinden haber alamayan komşuları, kapısı açık olan eve girdi.

Karı kocayı seccade üzerinde hareketsiz gören komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çerçen çiftinin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Etiketler: Karabük, soba gazı, yaşlı çift
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