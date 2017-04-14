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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, küçük yaştaki kişilere uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, biri Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

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Karabükte uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullanan küçük yaştaki 2 kişinin ifadesinden yola çıkarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan E.Y. ile Suriye uyruklu M.F.A'nın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince önceki gün, Atatürk Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda E.Y. ile Suriye uyruklu M.F.A. gözaltına alınmıştı. E.Y'nin evinde bir miktar sıkıştırılmış toz esrar ele geçirilmişti.

Şüphelilerden E.Y'nin bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan Karabük Emniyetini, Karabük Valiliğini, Karabük'ü seven tüm erdemli insanları, medyayı ve tüm insanları göreve çağırıyorum. Burada bonzaiyi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter. Bu lanetle ömrümün, gücümün yettiği yere kadar savaşacağım. İnsan hayatı ucuz değil." ifadelerini kullandığı tespit edilmişti. AA

Etiketler: Karabük, uyuşturucu operasyonu
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