  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Karabük'te uyuşturucu operasyonları

Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

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Karabükte uyuşturucu operasyonları

Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Eskipazar ilçesi Yazıboyu köyünde Ö.F.S'ye ait adrese operasyon düzenlendi.

Adreste ve şüphelinin kullandığı ormanlık alan içerisindeki alanda yapılan aramada ekipler, 377 kök ve 3 kilo 200 gram kurumaya bırakılmış Hint keneviri, bir adet ruhsatsız av tüfeği ile bir adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ö.F.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Yenice ilçesi Akmanlar köyünde M.A. ve S.A'nın ev ve bahçelerinde yapılan aramada, 50 kök ve 275 gram kurumaya bırakılmış kenevir ve 1 kilo 160 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alınırken, diğer şüpheli S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler: Karabük, eskipazar, yenice
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