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Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Karabükte trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik kazasında yaralanan yaşlı kadın, ambulansa götürülünceye kadar polis memurunun elini bırakmadı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıtokatlı Mahallesi Mektepönü Sokak'ta Nuriye Öztaş (43) yönetimindeki otomobil rampadan çıkarken önüne araç çıkması nedeniyle durdu.

Yolun çok dik olması nedeniyle Öztaş, otomobili kaldıramayınca geri geri gitmeye başladı. Yol kenarındaki taş duvarlara çarpan otomobil takla atarak yan yattı.

Otomobilde sıkışan sürücü Öztaş ve Naciye Öztaş (78), polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, Naciye Öztaş sedyeyle ambulansa taşınıncaya kadar polis memurunun elini bir an bile bırakmadı.

Yaralılar ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler: Karabük'te trafik kazası
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