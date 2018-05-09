  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Karabük'te FETÖ'nün 'hijyen evi'ne operasyon: 23 gözaltı

Karabük'te FETÖ'nün 'hijyen evi'ne operasyon: 23 gözaltı

Karabük'te FETÖ'nün 'hijyen evi' olarak adlandırdığı evlere yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

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Karabükte FETÖnün hijyen evine operasyon: 23 gözaltı

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası küçülerek yapılanmasına devam ettiğini, sözde yeni "il abileri" atadığını tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı 6 hücre evine operasyon düzenleyen polis, FETÖ'nün sözde il yöneticisi 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden 9 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA, DHA 

Etiketler: Karabük, fetö, operasyon
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