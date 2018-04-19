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Buradasınız : » » Karabük'te FETÖ'nün 'emniyet abisi'ne hapis

Karabük'te FETÖ'nün 'emniyet abisi'ne hapis

Karabük'te FETÖ yapılanması kapsamında tutuklanan ve örgütün 'emniyet abisi' olduğu iddia edilen sanığa "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden 12 yıl hapis cezası verildi.

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Karabükte FETÖnün emniyet abisine hapis

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Şerif Özmen ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Karabük emniyetinde müdür rütbesindeki personelden sorumlu sözde "emniyet abisi" olduğu ileri sürülen Özmen'i 12 yıl hapse mahkum eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.  

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, Karabük, hapis, FETÖ davası, fetö
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