Karabük'te FETÖ'nün 'emniyet abisi'ne hapis

Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Şerif Özmen ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Karabük emniyetinde müdür rütbesindeki personelden sorumlu sözde "emniyet abisi" olduğu ileri sürülen Özmen'i 12 yıl hapse mahkum eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kaynak: AA