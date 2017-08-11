  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Karabük'te el yapımı patlayıcı infilak etti

Karabük'te bir otomobilin ön kısmına konulan patlayıcının infilak etmesi nedeniyle iki kişi yaralandı.

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Karabükte el yapımı patlayıcı infilak etti

Karabük'te bir otomobilin ön kısmına konulan patlayıcının infilak etmesi nedeniyle iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde park halindeki 78 DA 472 plakalı otomobile binmek için yaklaşan Emrah Yaka ve Hakan Bulut, ön kaputun üstünde bir paket olduğunu gördü.

Bu kişiler, bulunduğu yerden almaya çalıştıkları paketin infilak etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekiler tarafından özel bir araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Otomobile söz konusu paket içinde el yapımı patlayıcı yerleştirildiğini belirleyen ekipler, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler: Karabük, el yapımı patlayıcı
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