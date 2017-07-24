Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Yukarıçiftlik köyündeki ekin tarlalarının da bulunduğu kızılçam alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir anda büyüyen yangına, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te konuşlandırılan yangın helikopteri de müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, köylülerin de desteğiyle uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangını büyümeden söndürdüklerini söyledi.

Bir dönümlük alanın yandığını ifade eden Altunay, şunları kaydetti:

"Helikopterimizin zamanında müdahalesiyle yangın tepe yangınına dönüşmeden yakalanmış oldu. Ekiplerimiz de 10 dakika içerisinde müdahale etti. Kurak geçen bir yaz dönemine girmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın piknik ateşlerini, arazide yaptıkları çalışmalar sırasında yaktıkları ateşleri söndürmelerini istiyoruz. Hatta gerekmiyorsa ateş yakmamalarını talep ediyoruz. Çok küçük bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşebiliyor."