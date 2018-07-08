Karabük'te bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu

Karabük Yenice’de belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık taş sandık mezar bulundu.

Yenice Belediyesi ekipleri, Yirmibeşler Mahallesi'nde yol çalışması yaptığı sırada tarihi bir mezara rastladı. Olay yerine çağrılan polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri, kazı sırasında tahrip olan mezardan çıkan tarihi eserlere ise el koydu. Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen taş sandık mezarın, yaklaşık bin 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, ilçenin tarihinin çok eski olduğunu, Cenevizlilerin bir dönem burada hüküm sürdüğünü söyledi.

Belediye ekiplerinin yol kazısı yaptığı sırada tarihi bir mezarın ortaya çıktığı ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini, yarın yetkili kişilerin gelerek alanda inceleme yapacaklarını belirten Çaylı, doğasıyla tanınmış ilçenin bundan sonra tarihi eserleriyle de gündeme gelebileceğini aktardı.

Kaynak: AA