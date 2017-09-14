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Karabük'te 96 kaçak yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan otobüste, 96 kaçak göçmen yakalandı.

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Karabükte 96 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Samsun İstanbul karayolu Hamamlı köyü mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları otobüste arama yaptı.

Aramada, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 80 Afganistan ve 16 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, ilçedeki spor salonuna götürüldü. Burada kendilerine yemek ikram edilen göçmenler, sağlık kontrolünden de geçirildi.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.T. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Otobüse el konulan olayda, iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Karabük, kaçak
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