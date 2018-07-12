  • 12 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.676
  • BIST 89257.03
    ALTIN 194.601
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Karabük’te 7 FETÖ şüphelisine gözaltı

Karabük’te 7 FETÖ şüphelisine gözaltı

Karabük’te FETÖ ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karabükte 7 FETÖ şüphelisine gözaltı

Karabük'te emniyet müdürlüğünde görev yaptıkları süre içerisinde FETÖ ile bağlantı kurdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı. 

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, emniyet müdürlüğünde görev yaptıkları süre içerisinde FETÖ'ye doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulundukları belirlenen ve görevden uzaklaştırılan şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER