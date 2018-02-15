Karabük merkezli suç örgütü operasyonu 9 tutuklama

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Karabük, Bursa, Yalova, Rize, Van ve İstanbul'da organize suç örgütü üyelerinin birçok vatandaşın mağduriyetine sebep olduğunu tespit etti.

İllerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı S.K. ile F.G, E.B, N.Y, M.T, H.T, U.Y, S.K. ve M.M, "silahla yaralama", "maddi menfaat elde etmek", "zorla çek senet imzalatmak", "baskı, silahla tehdit", "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarını organize şekilde işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu "yeşil sabun", mermiyi "leblebi", haraç alınacak yeri "mantolama" ve çete liderini "gölge" gibi şifreli kelimelerle ifade ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 7 silah ve 2 otomatik tüfek, bu silahlara ait 99 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA