Karabük merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ankesörlü telefonlar aracılığıyla FETÖ ile bağlantılı kişilerle görüşmeler yaptığı tespit edilen aralarında rütbelilerin de bulunduğu 11 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerin savcılıkta sorgusu devam ediyor.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla FETÖ ile bağlantılı kişilerle görüşmeler yaptığı belirlenen, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmış, 16 Ocak'ta askeri personelin görev yaptığı 10 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA