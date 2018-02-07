  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Karabük merkezli FETÖ operasyonu

10 kentte Karabük merkezli KHK ile kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Karabük merkezli FETÖ operasyonu

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan şirketlerin çalışanlarına yönelik Karabük, Eskişehir, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, İstanbul ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu ileri sürülen 13 zanlı gözaltına alındı.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından Karabük'e getirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, khk, Karabük, fetö
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