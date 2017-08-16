Karabük merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu: 7 tutuklama

Karabük merkezli 4 ilde gerçekleştirilen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürülüğü ekipleri tarafından Karabük, İstanbul, Ankara ve Amasya'da yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesi'ne getirilen 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi· yöneticisi Selman A, polis memuru Şaban Ö, Yusuf K, Fikri A, Ercan K, yabancı uyruklular Mahmut K. ve Muhammed A.A. tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar doğrultusunda Karabük, İstanbul, Ankara ve Amasya'da Göç İdaresi Müdürlükleri ile bazı kurumlara operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda, Karabük Valiliği İl Göç İdaresi· yöneticisi ve iki çalışanı ile aralarında polis ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 9 kişi 11 Ağustos'ta, bir kişi ise dün gözaltına almıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin çalıştığı kurumlardaki bazı dijital doküman ve evraka el koymuştu. Operasyon kapsamında 3 kişinin daha arandığı belirtilmişti.