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Buradasınız : » » Kara propaganda yapanların evinden PKK'lıların fotoğrafları çıktı

Kara propaganda yapanların evinden PKK'lıların fotoğrafları çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TSK'nın Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" aleyhine sosyal medyada kara propaganda yapanlara yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

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Kara propaganda yapanların evinden PKKlıların fotoğrafları çıktı

Adana Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat günü sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yapmış olduğu "Zeytin Dalı Harekatı" aleyhine paylaşımlar yapanların olduğunu tespit etti. Ceyhan polisi şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu tespit edilen bu şahıslara yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak 10 adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı.

Polis zanlıların birinin evinde yaptığı aramada örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Ayrıca evin duvarında arka fonunda bölücü terör örgütünün sözde renklerinin olduğu bir kadın fotoğrafı gördü. Fotoğrafa el koyup yaptığı araştırmada fotoğraftaki kadının Kadriye Çelik'e ait olduğu, 2012 yılında PKK'ya katıldığı, 2017'de ise Mardin kırsalında girdiği çatışmada öldürüldüğü belirlendi.

Polis baskın yaptığı başka bir evde ise yine duvarda arka fonunda sözde PKK renklerinin olduğu bir erkek şahsın fotoğrafına el koydu. Yapılan araştırmada fotoğrafın kod adı "Botan Hilvan" olan Ferdi Dehşet isimli bölücü terör örgütü PKK üyesine ait olduğu ve 2007 yılında Şırnak kırsalında girdiği çatışmada öldürüldüğü belirlendi.
Polis fotoğraflara el koyarken, kadın ve erkek teröristin birçok eyleme katıldığı ve asker ile polis şehit ettiği öğrenildi. Ayrıca yapılan operasyonda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, örgütü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.
Emniyette sorgulanan T.C., Ş.A., B.N., B.Ç. ve R.Z. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.Ç. ve R.Z. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Adana, kara propaganda, sosyal medya, Zeytin Dalı Harekatı
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