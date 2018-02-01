Kara propaganda Afrin'de tutmadı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) İstanbul Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörle mücadeleyi sadece sahada yürütmediğini, kara propagandaya karşı da iletişim alanında mücadele edildiğini söyledi.

PYD/PKK'nın Afrin yalanları tek tek deşifre edildi

"Tükiye'nin yedi koldan temizliği dünyanın gözü önünde sürüyor"

Prof. Dr. Fahrettin Altun, uluslararası alanda yürütülen ''Türkiye Afrin'e operasyonu başarabilecek kapasitede değil'' kara propagandasının, Zeytin Dalı Harekatı ile geçersiz kılındığını hatırlatarak, Türkiye'nin yedi koldan düzenlediği temizliğin dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

"Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için fırsat kollayan bir kamuoyu var"

Türkiye'nin Afrin'de verdiği mücadele için ''Kürtlere yönelik'' şeklinde kara propagandanın yoğun olarak yapıldığını anlatan Altun, "Herkes gördü ki bu mücadele çok titizlikle veriliyor. Sivil kaybı yaşanmıyor. Bütün dünyanın gözü burada. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için fırsat kollayan bir kamuoyu var. Ancak yapılan mücadele terör örgütüne yönelik mücadeledir. Bunu da görüyorlar. Diğer bir konu da Türkiye'nin İran ve Rusya ile Batı'ya karşı doğu bloku oluşturduğu propagandası var. Oysa Türkiye bu operasyonu kendi kararlılığıyla sürdürüyor. Zeytin Dalı harekatı yerli ve milli bir harekattır.'' dedi.

"Türkiye'nin avantajı uluslararası kurallara uygun hareket etmesidir"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yenal Göksun ise Afrin Operasyonu veya Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili terör örgütü tarafından hem yerel hem de uluslararası medya kullanılarak karar propaganda yürütüldüğünü söyledi.

Göksun Türkiye'nin terör örgütü tarafından yayılan yanlış bilgilere karşı önlem aldığına, karar propaganda karşıtı söylemler geliştirdiğine dikkati çekti.

''Türkiye'nin Suriye toprağında gözü olmadığı açıklaması ve operasyonun Kürtleri değil terör örgütü üyelerini hedef aldığı açıklamaları bu noktada uluslararası kamuoyuna güven veren açıklamalar olmuştur. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük avantajı attığı her adımda şeffaf davranması, askeri gücün yanı sıra diplomasiye başvurması ve uluslararası hukuk kurallarına uygun hareket etmesidir. Böyle olunca terör örgütü, uluslararası kamuoyunun nezdinde de destek kaybetmektedir."

"YPG/PKK Batı medyasından büyük destek görmüştü"

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile DEAŞ'ın kurguladığı efsaneleri çökerttiğini söyledi.

"Örneğin örgüt için simgesel önemi olan Dabık kentinin özgürleştirilmesi, DEAŞ'ın meşruiyet kaybetmesine neden oldu. Aynı şekilde Afrin Operasyonu ile YPG/PKK üzerinden kurgulanan efsanelerin sonu geldi. YPG/PKK terör örgütü bugüne kadar medyada yürüttüğü propaganda çalışmalarında Batı medyasından büyük destek görmüştü. Örneğin DEAŞ, bölgedeki halka ve Müslüman topluluklara daha büyük zarar vermesine rağmen uluslararası medya tarafından, sadece Batı'ya bir tehdit olarak inşa edilmişti ve DEAŞ'ın panzehiri olarak başka bir terör örgütünün YPG/PKK'nın imajı kurgulanmıştı. DEAŞ gibi cihatçı olduğunu iddia eden, acımasız ve kanlı bir düşman imgesinin karşısına dine mesafeli, seküler, Marksist/Leninist, anti-emperyalist kimlikte YPG/PKK imajı inşa edilmişti.''

''DEAŞ ile YPG/PKK aynı taktikleri uyguluyor''

Yrd. Doç. Dr. Yenal Göksun, DEAŞ'ın Suriye'deki varlığının, YPG/PKK'nın güçlenmesine neden olduğunu, örgüte yapılan tüm askeri yardımların bu gerekçe altında yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin, ABD ve bazı AB ülkelerinin ''asıl düşman olan DEAŞ'a odaklanılması gerektiği'' şeklindeki kara propagandalarını etkili duruşu ve etkili operasyonlarıyla boşa düşürdüğünü anlattı.

''Türkiye'nin bu iki terör örgütüne yönelik etkili operasyonları bu örgütlerin propagandalarını boşa düşürürken, Batı medyasının çelişkili tutumunu da açığa çıkardı. Uluslararası toplumun gözardı ettiği en önemli husus bu iki terör örgütünün birçok ortak noktası olduğuydu. Hem DEAŞ hem YPG/PKK masum sivilleri öldürerek politik çıkar elde etmeye çalışıyordu. Ancak DEAŞ'ın terör eylemleri tüm dünyada ses getirirken YPG/PKK terör eylemlerinin Batı medyası tarafından görmezden gelinmesi ikircikli bir tutumdu.

Öte yandan her iki terör örgütü de yabancıları bünyesinde barındırıyordu. DEAŞ'a katılan yabancılar Batı kamuoyu tarafından tehdit olarak görülürken YPG/PKK örgütüne katılan yabancılara ise olumlu bakılıyordu. Özellikle Batı medyasında yer bulan bu göstergeler iki terör örgütü arasında benzerlikleri gizlemek ve Suriye'deki olayların şiddetlenerek sürmesini temin etmek için kullanıldı. Türkiye Afrin Operasyonu ile uluslararası kamuoyuna YPG/PKK'nın da DEAŞ gibi kanlı bir terör örgütü olduğunu etkili biçimde anlatmaya çalıştı. Son olarak kendini havaya uçurarak intihar eylemi düzenleyen YPG/PKK üyesi kadın terörist haberinde görüldüğü üzere, YPG/PKK ve DEAŞ aynı taktikleri uygulayan terör örgütleridir.''

Kaynak: AA