Kara kış yolları kapattı: 26 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Bitlis'te kar ile tipi nedeniyle 26 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki 24 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bahçesaray ilçesindeki iki yerleşim biriminin yolu çığ tehlikesi nedeniyle açılamadı. Başkale, Çaldıran ile Saray ilçelerinde de yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam etti.

Van ve çevresindeki tüm bağlantı yolları açık, ekipler buzlanmaya karşı hazır bekletiliyor.

Bitlis

Kar nedeniyle kent genelinde 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis görüleceği tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 10, Muş'ta 9, Van'da 7 ve Hakkari'de 5 derece ölçüldü.

Bugün en yüksek sıcaklığın Van'da 2, Muş ve Hakkari'de 0, Bitlis'te ise sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA