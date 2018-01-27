Kara kış Türkiye'yi etkisi altına aldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ile tipi nedeniyle 59 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bahçesaray, Başkale, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde yoğun kar ile tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ediyor. İlçelerde olumsuz hava koşulları sürüyor.

Ekipler buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis ve Hakkari

Bitlis genelinde 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy ve 26 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki besiciler hayvanlarını güç koşullarda besliyor.

Belirli zamanlarda ağıllardan çıkarılan koyunlar, karların üzerinde besleniyor.

Bölgede en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Bitlis, Van ve Muş’ta 1, Hakkari'de sıfır derece ölçüldü.

Gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Buzlanma ve don uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir süredir kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde havanın çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı, Erzincan çevrelerinde ise sisin etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

En düşük sıcaklık -7 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 3, Ardahan'da 6, Kars'ta 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır ve Erzincan'da 3, Ağrı ve Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 1 derece olacak.

Kent merkezindeki kar kalınlıkları ise Erzurum'da 31, Ardahan'da 19, Ağrı'da 16, Kars'ta 11 ve Erzincan'da 2 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar ve sürücülerin, dik ve eğimli yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı da doğada yürüyüşe çıkanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA