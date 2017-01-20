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Kara Havacılık Komutanı tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan tutuklandı.

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Kara Havacılık Komutanı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine gözaltına alındığı belirtilen Okan, polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, sorgunun ardından Okan'ı "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Okan, buradaki sorgusu sonucunda tutuklandı.

İdris Feyzi Okan, 29 Temmuz 2016'da albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilmişti.

Etiketler: kara havacılık, idris feyzi okan, fetö, darbe girişimi, 15 temmuz, PDY
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