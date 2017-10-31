Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davası yarın başlıyor

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek duruşmaların bir ay sürmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü, eski KHO Komutanı tümgeneral İzzet Çetingöz ile Çetingöz'ün emir astsubayı Ahmet Çörpan müşteki olarak yer alıyor.

Sanıklar arasında, eski KHO Dekanı tuğgeneral Kerim Acar ile eski KHO Kurmay Başkanı albay İlhami Polat da bulunuyor.

"Darbe girişiminde üç ayrı grup vardı"

Darbe girişimi gecesi KHO'daki personelin üç ayrı grupta olduğu tespitine yer verilen iddianamede, ilk grubun günlük mesaiyi terk etmeyenler, ikinci grubun mesaiyi terk eden ancak Tabur Komutanı kurmay binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in talimatıyla kışlaya gelen ve nizamiyede görevlendirilenler, üçüncü grubun ise eylemlerin başlaması üzerine okula çağrılan öğrenci adayı, dekanlık ve Savunma Bilimleri Enstitüsü personelinden oluştuğu kaydedildi.

İddianamede, birinci grubun, darbe girişiminde aktif rol oynayan çekirdek personel olduğu, okul komutanını etkisiz hale getirerek, onun adına emirlerle çalışanları planlanan faaliyetlere sevk ettiği belirtildi.

İkinci grubun, nizamiyede görev alarak KHO'ya dışarıdan gelebilecek ve nakilleri engelleyebilecek halka ve darbe karşıtı kolluk kuvvetlerine karşı sabah saatlerine kadar silahlı ve mühimmatlı şekilde nöbet tuttuğu aktarılan iddianamede, üçüncü grubun, okul içerisindeki eylemleri organize eden İlhami Polat ve Kerim Acar'ın talimatı üzerine silah aldıkları, darbeyi yöneten grubun talimatları doğrultusunda kendilerine verilecek görevleri bekledikleri anlatıldı.

İddianamede bu grubun, okulun güvenliğini sağlama görevinin bulunmadığına dikkati çekildi.

Önceden planlanarak, girişim gecesi 21.50'den itibaren okul komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün zorla alıkonulduğu, okulun sevk ve idaresinin zorla ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, bu saatten itibaren şüphelilerden İlhami Polat'ın yönlendirmeleriyle olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle KHO Dekanı olan şüpheli Kerim Acar'ın okul komutanı rolünü üstlendiği bildirildi.

İddianamede, "Acar, Polat'ın yetkisiz ve kanunsuz emirlerine müdahale etmeyerek ve Polat tarafından verilen emirler esnasında yanında bulunmak suretiyle faaliyetlerin içerisinde yer almış, Polat ile fikir ve eylem birliği içinde hareket etmiştir." ifadesi yer aldı.

İddianamede, olay gecesi KHO'daki tüm faaliyetlerde lider rolü oynayan kişinin Polat olduğu, Acar'ın ise "olayda etkin olmayan pasif lider rolü üstlendiği" vurgulandı.

Kaynak: AA