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Kara Harp Okulu davasında karar: 4 ağırlaştırılmış müebbet, 60 müebbet hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 100 kişi ise beraat etti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:12



