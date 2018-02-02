Kara Harp Okulu darbe girişimi davasının sanıkları hakim karşısında

FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık sözleşmeli subay adayı Ömer A, bugüne kadar verdiği bütün ifadelerini kabul ettiğini, tanık beyanları ile toplanan delillerin suçsuzluğunun en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

"Ben, dört aylık kursiyer öğrenciydim. Benim askeri darbeyi anlamam mümkün değildi. Beni bu duruma düşürenlerden şikayetçiyim." diyen Ömer A, beraatini istedi.

Sanık sözleşmeli subay adayı Ozan Özgen Ş. de önceki ifadelerini kabul ettiğini söylediği savunmasında, okuldayken darbe olduğuna yönelik konuşmayı duymadığını savundu.

Ozan Özgen Ş, helikopterle güvenli bölge diye Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini kaydetti.

Ozan Özgen Ş, aldığı silahın da boş ve mühimmatı bulunmadığını öne sürerek, indikten 10 dakika sonra, 12 arkadaşıyla sabaha kadar mescitte saklandığını, sabah olunca da polise sığındıklarını anlattı.

Ozan Özgen Ş, FETÖ ile irtibatı olmadığını iddia etti.

Sabaha kadar depo girişinde saklanmış

Sanık sözleşmeli subay adayı Mehmet G. ise esasa ilişkin mütalaasında kişiselleştirilmiş bir eylemi olmadığını belirterek, genel iddia ve suçlamaları da kabul etmediğini dile getirdi.

Silahını kasten almadığını, aldığı silahın da boş ve mühimmatının bulunmadığını savunan Mehmet G, silahını kullanmadığını öne sürdü.

Genelkurmay'a kandırılıp götürüldüklerini ve sabaha kadar yanındaki arkadaşlarıyla saklandıklarını bildiren Mehmet G, bir yerin güvenliğini almaya yönelik eylemleri bulunmadığını iddia etti.

Mehmet G, 06.30'a kadar bir depo girişinde saklandıktan sonra komutanları üsteğmenin talimatıyla başka bir yere geçtiklerini ve sonrasında da çıkıp polise sığındıklarını ifade etti.

"Güvenli bölgeye gitmek maksadıyla helikoptere rasgele şekilde bindirildim. Darbenin başarıya ulaşması için bir çabam olmamıştır." diyen Mehmet G, Genelkurmay'da destek kuvvet olmadığını iddia etti.

Mehmet G, ByLock programını kullandığı iddiasını da reddederek, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.

Duruşmaya, ara verildi.

Kaynak: AA