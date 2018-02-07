  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Kara Harp Okulu darbe davasında karar duruşması

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görülüyor.

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Kara Harp Okulu darbe davasında karar duruşması

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam eden davada, sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını tamamladı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıklara ait dijital materyal incelemesinin tamamlandığını, buna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporun dava dosyasına girdiğini söyledi.

Başkan Dik, rapordaki tespitlere ilişkin açıklama yapmak isteyen sanıklara söz hakkı vereceğini söyledi.

Bazı sanıkların rapora karşı beyanda bulunmasının ardından bütün sanıklara son sözleri soruldu.

İlk duruşması 2 Mayıs 2017'de görülen davanın öğleden sonraki bölümünde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Sanıkların, "Anayasayı ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisin yanı sıra "terör faaliyeti çerçevesinde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan da cezalandırılmaları talep ediliyor. 

Kaynak: AA

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