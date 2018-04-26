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Buradasınız : » » Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar

Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar

307 sanığın yargılandığı Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar açıklandı. İki tutuksuz sanığın tutuklanmasına, tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verildi.

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Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Müzakere için verilen aranın ardından ara kararları açıklayan mahkeme bazı sanıkların tanık olarak dinlenmesi ve dosya kapsamına göre bilirkişi raporu alınması taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi. Müşteki Ahmet Çörpan'ın ise gelecek celse mahkeme salonunda dinlenmesine karar verildi.

Sanıklar hakkında "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında iletişim kaydı bulunup bulunmadığının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen sanıkların kullanım içeriklerinin istenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme sanıklardan Nizam Beder ve İdris Sarıkaya hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararları çıkarılmasını, tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ davası, mahkeme, ara karar
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