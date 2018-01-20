Kar yolları kapattı

Van'da kar nedeniyle il genelinde 186 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van-Bahçesaray yolu Karpet geçidi yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de kar nedeniyle 45 köyle ulaşımın sağlanamıyor.

Muş ve Hakkari

Muş'ta merkez ve ilçelerinde 40 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekipler aralıksız çalışıyor.

Hakkari'de 18 köy ve 57 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Meteorolojiye göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van ve Muş çevresinde yoğun kar yağışlı olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve pus, yer yer de sis görüleceği tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden hafif, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Doğu buz tuttu

Bölgede en düşük sıcaklıklar Hakkari'de -3, Bitlis'te -2, Van ve Muş'ta ise sıfır derece oldu.

Bugün en yüksek sıcaklığının Van ve Hakkari'de 3, Muş'ta 2 ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Sivas'ta karla mücadele çalışmaları

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 359 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının ardından dün ulaşıma kapanan 710 köy yolundan 351'i yeniden açıldı.

Merkezde 25, ilçelerden Akıncılar'da 4, Divriği'de 7, Doğanşar'da 12, Gemerek'te 6, Gürün'de 35, Hafik'te 35, İmranlı'da 65, Kangal'da 30, Koyulhisar'da 5, Suşehri'nde 24, Şarkışla'da 17, Ulaş'ta 4, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da 75 olmak üzere 359 köy yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 10 dozer, 29 destek aracı, 19 yükleyici, 9 kar bıçaklı kamyon ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA