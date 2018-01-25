Kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir bölümünde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve bugün de devam eden yoğun tipi ve kar yağışı ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Gün boyunca Kırşehir-Kırıkkale ve Kırşehir-Kayseri karayolu güzergahlarında araçların geçişine zaman zaman izin verilmedi. Mucur ilçesi İnaç köyü ve Akpınar ilçesi Hamit rampası yakınlarında farklı zamanlarda 24 araç ve 5 tır savrularak yoldan çıktı.

Karayolları ekipleri, yoldaki tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürürken, açılan yollar kar sürgünleri nedeniyle yeniden kapanarak don ve buzlanma meydana geldi.

Akşam saatlerinde sıcaklığın iyice düşmesiyle Ankara-Kayseri karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Akpınar ve Mucur ilçeleri girişinde görev yapan trafik ekipleri, haber merkezine, "Kırşehir'e araç göndermeyin" şeklinde anonslar yaparak, Kırıkkale, Nevşehir ve Kayseri istikametlerinden kente araç gönderilmemesi için bu illerin uyarılmasını istedi.

Tipinin neden olduğu kar sürgünleri yüzünden görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akseki ilçesi Cevizli Kavşağı'ndan itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi sıfıra düştü. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Trafiğe kapatılan yolda kalan araçları kurtarma çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipleri, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bölgede, tuzlama çalışması yaptı.

Cevizli Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendirdi.

Kaynak: AA