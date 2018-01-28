Kar yağışı ulaşımı aksattı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 65 köye ulaşım sağlanamıyor.

Merkezde 3, ilçelerden Divriği'de 12, Gemerek'te 3, Gürün'de 13, Hafik'te 2, İmranlı'da 8, Kangal'da 10, Şarkışla'da 8, Yıldızeli'de 5 ve Zara'da 1 olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Üç ilde 16 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ile tipi nedeniyle 16 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki 12 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bahçesaray ilçesindeki iki yerleşim biriminin yolunun çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olduğu bildirilen açıklamada, Başkale ile Saray ilçelerinde de kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Van ve çevresindeki tüm bağlantı yollarının açık olduğu, ekiplerin buzlanmaya karşı hazır bekletildiği kaydedildi.

Bitlis ve Hakkari

Bitlis genelinde 2 yerleşim yerine ve Hakkari'de 2 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

5 ilde 201 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'daki kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 201 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da kırsal kesimde yer alan ve yolu kapanan 131 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesinde görevli personel ve araçlarla karla mücadele çalışması yapılıyor. Ekipler, kent genelindeki diğer mahalle yollarında da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede aynı sebeple Tunceli'de 33, Erzincan'da 27, Ağrı ve Kars'ta da 5'er köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Söz konusu illerdeki il özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için karla mücadele ediyor.

Kartpostallık görüntüler de oluştu

Kar yağışı, Tokat'ın Erbaa ilçesinde güzel görüntüler de oluşturdu.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA