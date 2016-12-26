Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.516
    Euro: 3.683
  • BIST: 76972.15
    Altın: 127.95

Kapat
Buradasınız : » » Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

İpek, Saç Dağı ve Tendürek geçitlerinde yoğun kar yağışı, trafikte aksamalara yol açtı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ağrı'da etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ağrı-İran karayolunda bulunan İpek ve Ağrı-Erzurum karayolundaki Saç Dağı ile Doğubayazıt-Çaldıran karayolundaki Tendürek geçitlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda ise geçişlerin yavaşlaması nedeniyle 8 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda tır, dinlenme tesislerinde bekliyor. Birçok tır sürücüsünün ısınmak için ateş yaktığı bölgede, karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.

Tır sürücüsü Halil Halili, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 gündür kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını belirterek, bulundukları yerde restoran olmadığı için yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Etiketler: kar, ağrı, Kar yağışı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER