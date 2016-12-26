Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Ağrı'da etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ağrı-İran karayolunda bulunan İpek ve Ağrı-Erzurum karayolundaki Saç Dağı ile Doğubayazıt-Çaldıran karayolundaki Tendürek geçitlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda ise geçişlerin yavaşlaması nedeniyle 8 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda tır, dinlenme tesislerinde bekliyor. Birçok tır sürücüsünün ısınmak için ateş yaktığı bölgede, karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.

Tır sürücüsü Halil Halili, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 gündür kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını belirterek, bulundukları yerde restoran olmadığı için yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.