Kar yağışı Meriç'in debisini artırdı

DSİ verilerine göre, hem kaynağını aldığı Bulgaristan'da hem de Edirne'deki yoğun kar yağışı nedeniyle Meriç Neri'nin debisi geçtiğimiz haftaya göre yüzde 50 yükseldi.

Meriç'in debisi son ölçümlerde Kirişhane İstasyonundan 135 metreküp/saniye olarak kaydedildi. Geçen hafta nehrin debisi 90 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü.

Kar erimelerinin başlamasıyla nehrin debisini daha da artırması bekleniyor. Meriç Nehri'nin, 1000 metreküp/saniye seviyelerinin üzerine çıkması halinde taşkın için sarı alarm durumuna geçiliyor.