Kar yağışı hava ulaşımını etkiliyor

Atatürk Havalimanı'nda, şiddetli rüzgar nedeniyle hava trafiğinde bazı aksamalar yaşanıyor.

Bazı uçaklar, şiddetli rüzgar sebebiyle pisti pas geçerken, birçok uçak havada bir süre tur attı. İniş ve kalkışlarda da bazı gecikmeler meydana geldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, bugün ve yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını bildirdi.

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün iç ve dış hatta 23 sefer yapılamayacak, yarın da bazı uçuşlar gerçekleştirilemeyecek. Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu, "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Yolcular terminalde bekliyor

Öte yandan Atatürk Havalimanı iç ve dış hat terminalinde yılbaşı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Seferleri iptal olan ya da uçuşlarını bekleyen yolcuların terminal alanında dinlendiği görüldü. Seferler hakkında bilgi almak isteyen yolcular ise danışma masalarındaki görevliler tarafından yönlendiriliyor.

Sivas

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan bugün saat 09.25'te yapılması planlanan PC 2460 sefer sayılı uçuş, Sivas'taki havalimanı çevresinde etkili olan fırtına nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.15'te yapılması planlanan TK 2660 sefer sayılı uçuş ise İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.