Kar yağışı bu yolları trafiğe kapattı

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Karesi'de 43, Savaştepe'de 39, Dursunbey'de 35, Balya'da 33, Susurluk'ta 31, Sındırgı'da 21, Gönen'de 17, Manyas'ta 13, Altıeylül'de 4 ve İvrindi'de 4 olmak üzere, toplam 240 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Elektrik verilemeyen 36 mahallede ise sorunun giderilmesi için ekipler aralıksız çalışıyor.

Bu arada, Balıkesir-Susurluk karayolunda mahsur kalan ve biri donmak üzere olan üç vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'i diğer illere bağlayan karayollarında ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Bilecik

Bilecik'te ise bir süre önce kar nedeniyle kapanan 160 köy yolundan 135'i yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, ilçelerden Bozüyük'te 11, Gölpazarı'nda 11 ve Pazaryeri'nde 3 olmak üzere 25 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında, dün gece kapanan 152 mahalle yoluna müdahale etti.

Büyükorhan'da 7, Gemlik'te 8, Gürsu'da 2, Harmancık'ta 5, İnegöl'de 17, İznik'te 5, Karacabey'de 7, Keles'te 18, Kestel'de 9, Mudanya'da 6, Mustafakemalpaşa'da 16, Nilüfer'de 10, Orhaneli'de 25, Osmangazi'de 4 ve Yenişehir'de 13 kırsal mahallenin yolu yeniden trafiğe açıldı.

İl genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Çanakkale

Çanakkale'de ise dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Ekipler, il genelinde, kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgelere müdahale etti. Sürücüler ise olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kırşehir

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kırşehir genelinde 166 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ve 6 ilçede oluşturulan 15 ekiple yapılan çalışmalar sonucu, 104 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, iş makineleriyle 62 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Mucur ilçesinde bir halı sahanın çatısı çöktü.

Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir bölümünde ise buzlanma ve don olaylarına karşı karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, Akpınar ilçesi Hamit köyü rampası başta olmak üzere riskli bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. AA