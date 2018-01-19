Kar yağdı yollar ulaşıma kapandı

Bir süredir kar yağışının yoğun bir şekilde etkisini gösterdiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren geceye kadar ise bölge genelinde aralıklı olarak karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetlice esecek.

En düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Dün bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de 2, Kars'ta 3 ve Ağrı'da 6 derece kaydedildi.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları ise Ardahan'da 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 20 ve Kars'ta 10 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgedeki kar yağışı ve kuvvetlice esmesi beklenen rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kayseri'de 142 yol ulaşıma kapandı

Dün akşamdan itibaren kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından 286 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Sabaha kadar aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle yollarından 144'ünü ulaşıma açtı.

Ekiplerin kapalı 142 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Malatya'da 338 yol ulaşıma kapandı

Malatya genelinde etkili olan kar nedeniyle 338 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ'da 12, Arapgir'de 41, Arguvan'da 41, Battalgazi'de 5, Darende'de 42, Doğanşehir'de 25, Doğanyol'da 13, Hekimhan'da 48, Kale'de 8, Kuluncak'ta 21, Pütürge'de 57, Yazıhan'da 6, Yeşilyurt'ta 19 köy yolu yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı durumda.

Toplam 4 bin 474 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Meteorolojiden 5 ilde buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın yarın sabaha kadar Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında 1-3 derece düşüş beklenen bölgede rüzgarlar ise güneyden orta, yer yer kuvvetli esecek.

Yağışlardan dolayı vatandaşlar ve ilgililerin yaşanabilecek buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, soba ile baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması olumsuz olaylara karşı dikkatli olmaları istendi.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Malatya kent merkezinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler araçlarında biriken karları güçlükle temizledi. Kavşaklarda görev alan trafik polisleri, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, köy ve mahalle yollarının kapanması halinde temizlik çalışmaları için hazır bekliyor.

Zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

428 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 428 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle il genelinde 98 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 163 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bu arada kar yağışı ve sis nedeniyle Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Muş ve Hakkari

Muş'ta kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerinde 110 köy yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade eden Şentürk, en kısa sürede yolları ulaşıma açacaklarını söyledi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karları temizledi.

Hakkari'de de kar ve tipi nedeniyle 15 köy ve 42 mezraya ulaşım sağlanamadığı aktarıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari ve çevresinde yoğun kar yağışlı olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis görüleceği tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın güney batı yönlerden hafif, yer yer kuvvetli ve fırtınamsı eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Van'da 3, Bitlis ve Muş'ta 1, Hakkari'de sıfır derece ölçüldü.

Bugün en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don olayı ve kuvvetli rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi ve yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Konya'da yoğun kar yağışı

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolu, yapılan çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Krom Kavşağı'ndan itibaren kapatılan Konya-Antalya karayolu ile Konya-Aksaray karayolu, gece aralıksız devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı.

Polis, devam eden kar yağışı nedeniyle Konya-Antalya karayolunda zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Seydişehir-Antalya karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde yer yer buzlanma görüldüğü, sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu açılan Konya-Afyonkarahisar karayolunda da yer yer buzlanma olduğu belirtildi.

Sivas

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 710 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 63, ilçelerden Akıncılar'da 19, Altınyayla'da 9, Divriği'de 15, Doğanşar'da 17, Gemerek'te 10, Gürün'de 65, Hafik'te 50, İmranlı'da 90, Kangal'da 70, Koyulhisar'da 39, Suşehri'nde 62, Şarkışla'da 48, Yıldızeli'nde 53 ve Zara'da 100 olmak üzere 710 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA