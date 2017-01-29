Kar ve tipi nedeniyle 3 bin 142 yol ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 705 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle tüm yolların açılacağı kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Van-Bahçesaray, Doğubeyazıt-Çaldıran, Bahçesaray-Hizan, Malazgirt-Nurettin-Aktuzla, Malazgirt-Karahasan-Ahlat, Malazgirt-Karahasan-Adilcevaz, Adilcevaz-Adaksu, Ahlat-Karahasan, Bitlis-Meydan-Geyikpınar, Yüksekova-Şemdinli ve Yüksekova-Dağlıca yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Van, Bitlis ve Hakkari çevresinde aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları, sabah ve gece oluşabilecek buzlanma, don, sis ve çığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, tipi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda mahsur kalan 130 tırın, Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki petrol istasyonlarında beklediği öğrenildi.

Gürpınar ilçesi Kalkanlı Mahallesi yolunda ise karla mücadele çalışması yürüten kepçe operatörü Ferit Kaçar, çığ altında kaldı. Ayağı kırılan Kaçar için bölgeye 10 kişilik AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler ve mahalle sakinlerince kurtarılan Kaçar, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, il genelinde kar yağışı dolayısıyla kapanan 295 köy yolunun açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kurtkan, yaşanabilecek acil durumlar için ekiplerin önemli noktalarda hazır bekletildiğine işaret etti.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor. Esnaf ile vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizliyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Mehmetşah Şentürk, merkez ve ilçelere bağlı 200 köy ile 110 mezrayla ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Şentürk, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ancak kar yağışı ve fırtına dolayısıyla açılan yolların yeniden kapandığını belirtti.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için cadde ile sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı vatandaşlar, karla kaplanan otomobillerini bulmakta güçlük çekti.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kapalı bulunan 59 köy ve 198 mezra yolunu kısa sürede açmak için çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Karla mücadele için önceden hazırlıklarını tamamlayan Hakkari Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise iş makineleriyle mahalleler ve şehir merkezinde yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Çalışmaları birim amirleriyle takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Maas Özdemir, olumsuz kış şartlarının kentte hizmetleri aksatmaması için faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Ekiplerinin gece saatlerinde de çalışmalarını yürüttüğünü belirten Özdemir, 24 saat hizmet esasına göre çalışacaklarını kaydetti.

Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 19, ilçelerden Dereli'de 29, Keşap'ta 20, Espiye'de 12, Bulancak'ta 9, Görele'de 8, Şebinkarahisar'da 7, Tirebolu'da 7, Doğankent'te 6, Eynesil'de 5, Yağlıdere'de 5, Çamoluk'ta 3, Çanakçı'da 1, Güce'de 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize'de kar yağışı nedeniyle ilçelerden Çayeli'nde 20, İkizdere'de 18, Ardeşen'de 16, Kalkandere'de 16, Çamlıhemşin'de 12, Pazar'da 9, Derepazarı'nda 5, Fındıklı'da 4, Güneysu'da 3, Hemşin'de 3, İyidere'de 3 olmak üzere 109 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 5 kar küreme makinesiyle köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise geceden itibaren Karadeniz Sahil Yolu ve ilçe bağlantı yollarının ulaşıma kapanmaması için güzergahta hazır bekliyor.

Bu arada, ulaşımın güçlükle sağlandığı Çamlıhemşin, Hemşin ve İkizdere'ye bağlı yüksek kesimlerde belediye ekiplerileri, kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sivas

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 373 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 37, ilçelerden Altınyayla'da 5, Divriği'de 39, Doğanşar'da 5, Gemerek'te 12, Gürün'de 34, Hafik'te 23, İmranlı'da 62, Kangal'da 42, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 22, Ulaş'ta 10, Yıldızeli'nde 12 ve Zara'da 65 olamak üzere 373 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Suşehri-Polat Deresi-İmranlı karayoluda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde de aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

6 ilde 961 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'daki 6 ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 961 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde 3 gündür aralıklarla süren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 458 mahallenin yanı sıra Erzincan'da 147, Tunceli'de 140, Kars'ta 91, Iğdır'da 87 ve Ardahan'da 38 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, ayrıca il merkezinde 50 santimetreye ulaşan karı temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarla çalışma yapıyor.

Bölgedeki diğer kentlerde de il özel idaresi, karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. AA