  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kar ve tipi Doğu'da geçit vermiyor

Kar ve tipi Doğu'da geçit vermiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da bin 518 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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Kar ve tipi Doğuda geçit vermiyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da bin 518 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde son günlerde etkili olan ve aralıklarla süren kar ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 664 mahallenin yanı sıra Ağrı'da 358, Kars'ta 160, Tunceli'de 117, Erzincan'da 101, Iğdır'da 62, Ardahan'da 56 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, ayrıca il merkezinde de karı temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarla çalışma yapıyor.

Iğdır'ın yüksek kesimli köylerinde etkili olan tipiden dolayı kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi 18 kişilik 9 ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de de etkili olan tipi nedeniyle ara verilen çalışmalara bu sabah itibariyle yeniden başlandı.

Bölgedeki diğer kentlerde de il özel idaresi, karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, karayollarında kar küremenin yanı sıra yolların yeniden ulaşıma kapanmaması için tuzlama da yapıyor.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, kar, Tipi, erzurum, erzincan, Tunceli, Kars, ığdır, ağrı, Ardahan, bin 518 köy, mahalle yolu, ulaşım
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