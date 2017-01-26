Kar ve fırtına balık fiyatlarını vurdu

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle balık fiyatlarında büyük artışlar olduğunu belirtti.

Bugünlerde denizde yine kar ve fırtınanın etkili olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Ocak ayında hem kar hem fırtına balıkçılarımızı olumsuz etkiledi. 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar avlanamayınca balık fiyatları yükseldi. Balık halimize balık az geliyor. Balıkesir Büyükşehir Su Ürünleri Bandırma Balık Hali'nde balık fiyatları rekor düzeye ulaştı. Hamsinin kasası 265, çinekopun 500, tekirin 400, sardalyanın ise 70 lira. Vatandaşlar 3 gün önce kilosunu 10 liraya aldığı hamsi ve istavriti 20-25 arası, 15 liradan aldığı çinekopu ise bugün 30 liradan alıyor."