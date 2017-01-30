Kar ve çığ yolları kapattı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi nedeniyle bazı karayollarında ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akşar-Gaziler-Karaurgan karayolunun 0 ile 12'nci kilometreleri arası, Gaziler-Sarıkamış yol ayrımının 34 ile 49. kilometreleri arası, Erzurum-Tekman yol ayrımının 9 ile 35. kilometreleri arası, İkizdere-İspir karayolunun 0 ile 5'inci kilometreleri arası ve İspir-Yusufeli ile Çamlıkaya yol ayrımının 0 ile 3. kilometreler arasının kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Doğubayazıt-Çaldıran karayolunun 0 ile 13. kilometreler arası, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos karayolunun 14 ile 40. kilometreler arası, Çobandede-Karayazı'nın Hınıs yol ayrımının 0 ile 60. kilometreleri arası ve Köprüköy-Karayazı yol ayrımının 0 ile 14. kilometreleri arasında kar ve tipinin yanı sıra çığ düşmesi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi. AA