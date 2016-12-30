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Kar nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki aynı aileye mensup 3 kişi, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

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Kar nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Uslu idaresindeki 45 PK 903 plakalı minibüs, Demirci-Sındırgı karayolunun Oyuk Arkası mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Kara saplanan araçta bulunan 3 kişi, Demirci Belediyesini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine belediyeye bağlı Arama Kurtarma Timi tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmalarının ardından minibüsteki kişilere ulaşıp başka bir araca bindirerek evlerine götürdü.

Sürücü Uslu, yaptığı açıklamada, Demirci ve çevresinde iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Yağış dolayısıyla yolda mahsur kaldıklarını belirten Uslu, "Lastiklerde zincir olmasına rağmen karın etkisinden zincirler koptu. Kara saplandıktan sonra Demirci Belediyesini aradık ve arama kurtarma ekipleri gelerek bizleri kurtardı." diye konuştu.

Etiketler: Manisa, kar, mahsur kalan aile
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