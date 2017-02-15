  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Kar nedeniyle 190 yol ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Kar nedeniyle 190 yol ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylere ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar nedeniyle Abana'da 3, Ağlı'da 13, Araç'ta 15, Azdavay'da 21, Bozkurt'ta 21, Cide'de 52, Daday'da 10, Devrekani'de 15, Doğanyurt'ta 7, İhsangazi'de 5, İnebolu'da 13, Seydiler'de 7 ve Şenpazar'da 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdüğü, hasta ve cenaze bulunan köylere öncelik verdiği öğrenildi.

Etiketler: kastamonu, Kar yağışı, köy yolu
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