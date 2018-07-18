Kapkaççılardan 170 bin doları kurtaran tekme kamerada

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu iki şahıs döviz bürosundan para çeken esnafın parasını gasp etti.

Olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışan şahıslar, parası çalınan esnafın “Yakalayın” diye bağırmasıyla olay yerinden birkaç metre kaçabildi. O sırada çevrede bulunan İSPARK görevlisi ve kağıt toplayıcısının da yardımıyla şahısları düşürüp parayı kurtardılar. Yaşanan film gibi sahneler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin çaldığı paralar ellerinden alındıktan sonra iki şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise parayı sahibine teslim ederek olay yerine polis çağırdı.

Kaynak: İHA