Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Gelen ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapsına gelen bir otomobili durdurdu.

Türkiye'ye giriş yapmak isteyen otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Teo" eşliğinde yapılan detaylı aramada, aracın arka tampon boşluğunda ve araç bagaj döşemesinin altındaki boşluklara gizlenmiş 346 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

Almanya plakalı otomobil risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.



AA