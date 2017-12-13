  • 13 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.844
    EURO 4.517
  • BIST 108543.46
    ALTIN 153.452
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışışan çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kapıkulede uyuşturucu operasyonu

Gelen ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapsına gelen bir otomobili durdurdu.

Türkiye'ye giriş yapmak isteyen otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Teo" eşliğinde yapılan detaylı aramada, aracın arka tampon boşluğunda ve araç bagaj döşemesinin altındaki boşluklara gizlenmiş 346 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

Almanya plakalı otomobil risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.
 

AA

Etiketler: Kapıkule, uyuşturucu operasyonu, narkotik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER