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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda, eroin yapımında kullanılan 408 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

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Kapıkulede uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Romanya'dan yola çıkan Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen K.V'nin idaresindeki yonca balyası yüklü tır, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Taramada yonca balyaları ile dorse kapısı arasında farklı bir yoğunluk tespit edildi. Aramada yonca balyaları arasına gizlenmiş 18 bidon olduğu görüldü. Bidonlardan alınan numunelerin sonucunda, kimyasal maddenin eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 408 kilogram kimyasal madde ile 200 kilogram eroin üretilebileceği belirtildi.

Sürücü K.V. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kapıkule Sınır Kapısı, uyuşturucu operasyonu
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