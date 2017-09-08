Kapıkule'de dönüş yoğunluğu sürüyor

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçirdikleri memleketlerinden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için yola çıkan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

En fazla yoğunluk her yıl olduğu gibi Kapıkule'de yaşanıyor. Araç kuyruğunun 2 kilometreye vardığı sınır kapısı yolunda polis ve jandarma, düzenli geçişin olması amacıyla tedbirler aldı.

Ekipler vatandaşları kuyrukların olmadığı ve rahat çıkışın sağlanabileceği Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarına yönlendiriyor.

Avusturya'ya dönen Tülay Ateş, tatilini Ankara, Konya ve Aksaray'da geçirdiğini söyledi. Kurban Bayramı'nı da Türkiye'de geçirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Ateş, "Bayramda kurbanımızı kestik, örf ve adetlerimizi yaptık, büyüklerimizi ziyaret ettik. Tatil bitti şimdi dönüş yolundayız. Seneye inşallah tekrar geleceğiz." dedi.

Almanya'ya dönen Aslan Yıldız da tatilinin çok güzel geçtiğini aktardı. Türkiye'nin güzelliklerle dolu olduğunu dile getiren Yıldız, "Yalnız bu yollara bir önlem alınırsa çok güzel olacak. Ama buradaki yoğunluğun da Türkiye'den kaynaklanmadığını biliyoruz. Burada bir noksan var lütfen bunu tamamlasınlar." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Ali İmdat Kılıç da tatilinin çoğunluğunu sahil bölgelerinde geçirdiğini ifade etti. Vatandan ayrılmanın üzüntü verici olduğunu belirten Kılıç, şimdiden hasretlik çekmeye başladıklarını kaydetti.