Kapıkule'de 9 kilometrelik tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 9 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 9 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 360 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Mehmet Emin Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa'da yüklediği otomobil jantlarını Romanya'ya götürdüğünü söyledi. Dün 23.00'ten bu yana kuyrukta beklediğini belirten Aras, "Tır kuyrukları uzun zamandır devam ediyor. Kuyrukta yiyecek, içecek, tuvalet ve banyo konusunda sıkıntılar çekiyoruz. Ayrıca kaçaklar dorsenin brandasını keserek araca biniyor. Bu konuda da hem korkuyoruz hem de cezayı biz yiyoruz. Yetkililerin bir an önce bu sorunlara çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Aras, Bulgaristan sınır kapısının yavaş çalıştığını bu nedenle de kuyrukların uzadığını kaydetti. AA