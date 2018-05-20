Kapıkule'de 30 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 30 kilometreyi buldu.

Tır şoförü Ali Altınöz, İstanbul'dan aldığı yükü Almanya'ya götüreceğini söyledi. Yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlatan Altınöz, "Her geldiğimde kuyruk var, bu kuyruğu hayatta bitiremezler. Bir de sollamalar oluyor sırada, soğutuculu tırlar kuru yük götürüyor. Bulgar tarafı çalışmıyor. Burada her türlü sorun çekiyoruz, ekmek yok, su yok. Uyuma sorunu var, tırlara kaçaklar biniyor, dikkatli olmak zorundayız" dedi.

Bir diğer tır şoförü Raşit Yıldız da çektikleri sıkıntıları anlatarak, yetkililerden sorunların çözümü için yardım istedi.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık bin 200 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: AA