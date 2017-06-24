Kapıkule'de 16 kilometrelik tır kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 16, Hamzabeyli'de 9, İpsala'da ise 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Taşıdıkları ihracat yüklerini, Avrupa ülkelerine hafta başında ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

Tır kuyrukları Kapıkule'de 16, Hamzabeyli'de ise 9, İpsala'da ise 4 kilometreye ulaştı.

Tır sürücüleri Türkiye'den çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.