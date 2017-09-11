Kapıkule'de 10, Hamzabeyli'de ise 7 kilometre kuyruk

Avrupa ülkelerine bir an önce taşıdıkları yükleri ulaştırmak isteyen tır şoförleri, Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli’de yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yapacak tırlara uygulanan işlem süresi, Bulgaristan tarafında yoğunluk nedeniyle uzayınca tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 10, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 7 kilometreye ulaştı.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında bekleyen tır şoförleri yoğunluğun azalmasını bekliyor.

Tır şoförü Abdullah Sağır, 20 saattir uykusuz şekilde kuyrukta beklediğini söyledi.

Sırada beklemenin tır şoförlerini yorduğunu belirten Sağır, "Kuyruğun bir sebebi var. Bulgaristan çalışmıyor. Şu anda 2 gişe açık. Yarım saatte bir pasaportu kaşeliyorlar. Türkiye'de geçiş işlemlerimiz 5 dakika bile sürmüyor ancak Bulgar tarafına geçince her şey tersine dönüyor." dedi.

Tır şoförü Ayhan Yıldırım da uzayan kuyrukların ülke ihracatını olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, "Sırada beklemek tır şoförlerinin en büyük sorunu. Bu durum aynı zamanda ülkemizin ihracatını da etkiliyor. Sırada büyük sorunlarımız var. Sıramızı kaybetmemek için uyumuyoruz. Kaçaklar araca binecek diye sürekli tedirginiz. Bulgaristan tarafı da işlemleri ağır yapıyor." diye konuştu.