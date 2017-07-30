Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatilci yoğunluğu

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule'deki 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri 24 saat devam ediyor. "Ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kendileri için ayrılan 2 peronda işlemlerini 30 saniyede yaptırarak yurda giriş yapabiliyor.

Hollanda'dan tatilini geçirmek için Adana'ya giden Murat Akyıldız uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Beş hafta Türkiye'de kalacağını anlatan Akyıldız, "Tatilimizi güzel ülkemde geçireceğim. Bu yüzden çok mutluyuz.'' dedi.

Macaristan'da 7 saat gümrükte beklediğini vurgulayan Akyıldız, yetkililerden bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

Fransa'dan gelen Metin Baykara ise Avrupa'da yaşayan Türklerin aynı anda Türkiye'ye yola çıkması nedeniyle tüm gümrüklerde yoğunluk yaşandığını anlattı.

Almanya'dan gelen Yahya Tefeli ise uzun bir yolculuğun ardından ülkelerine dönmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, ''Çok yorucu bir yolculuktu ama Allah'a şükür vatanımıza geldik. Önemli olan da o.'' dedi.

19 kilmetrelik tır kuyruğu oluştu

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 19 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu 19 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 760 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.