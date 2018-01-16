Kapatılan Zirve Üniversitesi'nin eski dekanı ByLock'tan tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasına göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen, KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski dekanı M.Ö. yakalandı.
FETÖ'nün kapatılan okulunda kozmik oda bulundu
Zirve Üniversitesinin ismini Fetullah Gülen vermiş
KHK ile kapatılan FETÖ üniversitesine yönelik davada 26 sanık hakim karşısında
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA