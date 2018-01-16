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Buradasınız : » » Kapatılan Zirve Üniversitesi'nin eski dekanı ByLock'tan tutuklandı

Kapatılan Zirve Üniversitesi'nin eski dekanı ByLock'tan tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ elebaşının talimatıyla kurulduğu belirtilen ve KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi'nin eski Tıp Fakültesi Dekanı tutuklandı.

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Kapatılan Zirve Üniversitesinin eski dekanı ByLocktan tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasına göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen, KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski dekanı M.Ö. yakalandı.

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Kaynak: AA

Etiketler: khk, kapatılan zirve üniversitesi, Gaziantep, fetö, bylock
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