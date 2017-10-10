Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Parıldak'ın tutukluluğu devam edecek

Kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak'ın, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Parıldak ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Parıldak, dosyada kullandığı belirtilen telefon hatlarından birinin gazete tarafından adliye muhabirlerine verildiğini, diğerinin de data hattı olduğunu anlattı.

Kişisel telefonunda örgütün haberleşme uygulaması ByLock'un bulunmadığını savunan Parıldak, "Benim bu ülkeye karşı hiçbir yanlışım olmadı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni yurt dışında. Ben en alt kademedeki insanım." dedi ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda Parıldak'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Parıldak'tan elde edilen cep telefonu incelenmişse, buna ilişkin raporun ve sanığa ait olduğu belirtilen Twitter hesabına ilişkin çözüm tutanağının Emniyet Genel Müdürlüğünden istenmesini kararlaştıran heyet, Parıldak'ın internet trafiği ve cep telefonunun HTS kayıtları konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) müzekkere gönderilmesini karar altına aldı.

Parıldak'ın "ByLock kullandığı iddia edildiğinden" buna ilişkin inceleme tutanağının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Parıldak'ın çalıştığı Zaman gazetesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı.